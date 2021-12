Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 3075 casi in Toscana, oggi 26 dicembre. Il 70% è variante Omicron - zazoomblog : Vaccinazione obbligatoria: la ricetta anti-Covid di Giani - #Vaccinazione #obbligatoria: #ricetta - zazoomblog : Covid giani: 3337 nuovi contagi esplosione di casi in Toscana oggi vigilia di Natale. Tasso positivi 641% - #Covid… - FirenzePost : covid, giani: 3337 nuovi contagi, esplosione di casi in Toscana oggi, vigilia di Natale. Tasso positivi 6,41% - GazzettadiSiena : Giani: “Vicini a chi ha chiuso i propri esercizi nell’interesse generale” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

La "mappa" dei nuovi contagi è stata diffusa dal presidente della Regione Eugenio. Sono 170 ... Nelle areedell'Aoup sono attualmente ricoverati 49 pazienti (3 in più rispetto a ieri), 10 ....push({}); Sono 3.075 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 dicembre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19 anticipati dal presidente della regione Eugeniosui social. 'I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.075 su 15.616 test di cui 12.073 tamponi molecolari e 3.543 test rapidi. Il ...Sono 3.075 i nuovi casi di coronavirus, in Toscana, oggi 26 dicembre 2021. La percentuale della variante Omicron nei casi Covid, in base alle sequenzialità ieri su cinque linee di analisi al laborato ...Contagi 26 dicembre, calo per Santo Stefano a fronte di meno test I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.075 su 15.616 test di cui 12.073 tamponi ...