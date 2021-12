Covid: centinaia in coda per i tamponi all'Hub di Palermo (Di domenica 26 dicembre 2021) Lunghe code per i tamponi da questa mattina all'Hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Le notizie circa l'aumento dei contagi hanno messo in apprensione quanti hanno trascorso le festività in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Lunghe code per ida questa mattina all'Hub della Fiera del Mediterraneo di. Le notizie circa l'aumento dei contagi hanno messo in apprensione quanti hanno trascorso le festività in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid centinaia Covid: centinaia in coda per i tamponi all'Hub di Palermo Attorno alla fiera del Mediterraneo ci sono centinaia di auto in coda. L'attesa per eseguire il tampone molecolare è di circa due ore. Da oggi e per tutto il periodo festivo sono scattate nuove ...

Covid: centinaia in coda per i tamponi all'Hub di Palermo - Cronaca ANSA Nuova Europa Lunghe code per i tamponi anti-Covid. Musumeci: "Prestissimo saremo in giallo" Attorno alla Fiera di Palermo centinaia di auto in fila. Attese fino a due ore. Il governatore: "Le feste porteranno restrizioni" ...

