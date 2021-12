Calciomercato Inter | Inzaghi ha deciso - Via già a gennaio

Advertising

cmdotcom : #Plusvalenze, tutte le volte che l'#Atalanta ha 'aiutato' l'#Inter: 19,5 milioni pompati nei conti interisti, per z… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Dimarco rinnova fino al 2026 - enzono16 : RT @calciomercatoit: #Juventus, è #Brozovic il colpo che può stravolgere il campionato - sportli26181512 : Real Sociedad, in arrivo Rafinha: la formula: Il Real Sociedad ha chiuso l'accordo con il PSG per l'arrivo in prest… - LorenzoPuliga : RT @calciomercatoit: #Juventus, è #Brozovic il colpo che può stravolgere il campionato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Commenta per primo Il Real Sociedad ha chiuso l'accordo con il PSG per l'arrivo in prestito secco di Rafinha . Il trequartista brasiliano exe Barcellona è atteso il prossimo lunedì per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai colori biancoblu fino a giugno. A riportarlo è AS ., Simone Inzaghi ha già deciso. O almeno lo ha fatto capire con il minutaggio. Via già a gennaio. Parte in prestito C'è stato un momento in cui il centrocampista era più fuori che ...Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'avventura di Stefano Sensi all'Inter potrebbe terminare già a gennaio. I continui ...Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'avventura di Stefano Sensi all'Inter potrebbe terminare già a gennaio. I continui ...