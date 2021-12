Balzo dei ricoveri Covid nei reparti ordinari | aumentano le terapie intensive e 81 decessi

Advertising

valy_s : RT @SalvatoreMRighi: @valy_s Strano, si sono dimenticati di aggiungere 'balzo dei vaccinati tra i positivi'. - infoitinterno : Coronavirus, incremento dei contagi a Terni: superata quota 1000. Balzo dei ricoveri nelle strutture ospedaliere - SalvatoreMRighi : @valy_s Strano, si sono dimenticati di aggiungere 'balzo dei vaccinati tra i positivi'. - UmbriaDomani : Balzo dei ricoveri Covid in Umbria: 14 nelle ultime ore, 91 pazienti in Ospedale. - infoitinterno : Covid, ancora un balzo dei contagi: 1671 nuovi casi e 4 vittime - TGR Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Balzo dei

Il Sole 24 ORE

del tasso di positività (11,5%, +5,8% mentre il giorno precedente era al 5,6%). Sono 1.089 (sabato erano 1.071) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più in 24 ore nel saldo tra ...del tasso di positività (11,5%, +5,8% mentre il giorno precedente era al 5,6%). Sono 1.089 (... Leggi Anche Coronavirus, la situazionecontagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi Covid:...“Oggi si registra un balzo davvero preoccupante nei contagi: ben 529, 66 in più dall’ultima comunicazione. Dei positivi 277 sono donne, 252 uomini, con un’età media di 35 anni. Dai dati forniti dalla ...In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 24.883 nuovi casi di Covid (sabato i contagi erano stati 54.762) a fronte di 217.052 tamponi effettuati.