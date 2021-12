Ultime Notizie Roma del 25-12-2021 ore 18:10 (Di sabato 25 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno l’emergenza covid contagi in crescita in tutta Italia il virus circola soprattutto tra i giovani ipotesi zona gialla in prospettiva riguarda tutto il nostro paese negli ultimi 7 giorni le fasce d’età più giovani sono quelle maggiormente colpite dalla circolazione del virus poi a scalare ci sono le fasce dai 20 ai 29 anni e a seguire dai 30 ai 40 9 che crescono in maniera significativa dice Silvio brusaferro presidente dell’istituto superiore ai portavoce del CTS gli ultimi giorni c’è una netta crescita dei nuovi casi E infatti l’incidenza settimanale salita 351 casi per 100.000 abitanti in quasi tutte le regioni è prevista la probabilità di dover utilizzare il 30% dei posti letto per i pazienti che necessitano di terapie legate al covid-19 in Italia rappresenta almeno il 28% delle nuove infezioni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno l’emergenza covid contagi in crescita in tutta Italia il virus circola soprattutto tra i giovani ipotesi zona gialla in prospettiva riguarda tutto il nostro paese negli ultimi 7 giorni le fasce d’età più giovani sono quelle maggiormente colpite dalla circolazione del virus poi a scalare ci sono le fasce dai 20 ai 29 anni e a seguire dai 30 ai 40 9 che crescono in maniera significativa dice Silvio brusaferro presidente dell’istituto superiore ai portavoce del CTS gli ultimi giorni c’è una netta crescita dei nuovi casi E infatti l’incidenza settimanale salita 351 casi per 100.000 abitanti in quasi tutte le regioni è prevista la probabilità di dover utilizzare il 30% dei posti letto per i pazienti che necessitano di terapie legate al covid-19 in Italia rappresenta almeno il 28% delle nuove infezioni ...

