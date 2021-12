Scuola, Ffp2 per studenti e personale se in classe c'è una persona esentata dalla mascherina (Di sabato 25 dicembre 2021) Un ulteriore provvedimento pubblicato in Gazzetta prevede che siano a carico dei viaggiatori che arrivano in Italia le spese relative all'isolamento fiduciario, in caso di positività al test ... Leggi su repubblica (Di sabato 25 dicembre 2021) Un ulteriore provvedimento pubblicato in Gazzetta prevede che siano a carico dei viaggiatori che arrivano in Italia le spese relative all'isolamento fiduciario, in caso di positività al test ...

Advertising

repubblica : Covid e scuola: mascherina Ffp2 per studenti e personale al rientro il 10 gennaio - repubblica : Scuola, mascherina Ffp2 per studenti e personale al rientro il 10 gennaio - nayariverad12 : RT @autocostruttore: Scuola, mascherina Ffp2 per studenti e personale al rientro il 10 gennaio E a carico di chi sarà l'acquisto, delle fam… - grillotalpa : RT @RaiNews: Scuola, decreto legge: per personale istituti infanzia Ffp2 Ffp3 - Olivieri2Va : RT @AvvocatoGuerra: ?? RIENTRO A SCUOLA: DA GENNAIO DOCENTI E STUDENTI CON MASCHERINE FFP2 ED FFP3. È sempre più evidente la gestione super… -