Romina Power: «Albano? Non so perché sia finita. Vorrei rivivere un giorno con Ylenia, non smetterò mai di cercarla» (Di sabato 25 dicembre 2021) «La mia esistenza a volte sembra un film: mio padre Tyrone è mancato troppo presto, sono come un albero a cui hanno tagliato le radici» Leggi su corriere (Di sabato 25 dicembre 2021) «La mia esistenza a volte sembra un film: mio padre Tyrone è mancato troppo presto, sono come un albero a cui hanno tagliato le radici»

Advertising

zazoomblog : Ylenia Carrisi Romina Power “Vorrei per un solo giorno …” - #Ylenia #Carrisi #Romina #Power - zazoomblog : Romina Power non si nasconde più addio Al Bano e Italia: “Ho una compagna..” - #Romina #Power #nasconde #addio… - zazoomblog : Romina Power non si nasconde più addio Al Bano e Italia: “Ho una compagna..” - #Romina #Power #nasconde #addio - infoitcultura : Romina Power dopo anni torna a parlare di Ylenia: cosa è successo davvero a sua figlia - infoitcultura : Ylenia Carrisi, Romina Power “Vorrei per un solo giorno …” -