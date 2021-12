Rischio terapia intensiva per i No Vax Senza neanche una dose 85 volte in più (Di domenica 26 dicembre 2021) Covid, Rischio di terapia intensiva 85 volte maggiore per gli over 80 non vaccinati I dati dell'Iss dimostrano che i più anziani sono la fascia più debole se non immunizzata. Ma i nonni d'Italia sono infatti i più solerti a correre negli hub: quasi il 94% ha fatto la seconda dose e 7 su dieci hanno già ricevuto il booster. E sul fronte contagi, nell'ultima settimana un positivo su quattro è in età scolare con il record tra i bambini di 6-11 anni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 26 dicembre 2021) Covid,di85maggiore per gli over 80 non vaccinati I dati dell'Iss dimostrano che i più anziani sono la fascia più debole se non immunizzata. Ma i nonni d'Italia sono infatti i più solerti a correre negli hub: quasi il 94% ha fatto la secondae 7 su dieci hanno già ricevuto il booster. E sul fronte contagi, nell'ultima settimana un positivo su quattro è in età scolare con il record tra i bambini di 6-11 anni Segui su affaritaliani.it

