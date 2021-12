Manchester City, Grealish ammette: “Posso e voglio fare di più” (Di sabato 25 dicembre 2021) Pagato 100 milioni di sterline, Jack Grealish non è ancora riuscito ad indossare la veste del trascinatore del Manchester City. Due gol e due assist in Premier League per l’ex Aston Villa che ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del Boxing day e del match col Leicester, ammette di avere “molto di più da dare” e che integrarsi “è stato molto più difficile di quanto immaginassi“. E ancora: “E’ incredibile, ma è per questo che i Citizens hanno avuto così tanto successo nelle ultime stagioni – ha proseguito -. Ho sentito che alcuni giocatori impiegano un anno, quindi potrebbe essere lo stesso per me. Nel 2022 voglio segnare più gol e fare più assist l’anno prossimo“. Sulle spalle Grealish sente anche il peso del grande investimento fatto su di lui e spera di ripagarlo ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Pagato 100 milioni di sterline, Jacknon è ancora riuscito ad indossare la veste del trascinatore del. Due gol e due assist in Premier League per l’ex Aston Villa che ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del Boxing day e del match col Leicester,di avere “molto di più da dare” e che integrarsi “è stato molto più difficile di quanto immaginassi“. E ancora: “E’ incredibile, ma è per questo che i Citizens hanno avuto così tanto successo nelle ultime stagioni – ha proseguito -. Ho sentito che alcuni giocatori impiegano un anno, quindi potrebbe essere lo stesso per me. Nel 2022segnare più gol epiù assist l’anno prossimo“. Sulle spallesente anche il peso del grande investimento fatto su di lui e spera di ripagarlo ...

