Guardia medica irraggiungibile, proteste e disagi (Di sabato 25 dicembre 2021) Firenze, 25 dicembre 2021 - Avere bisogno di un medico nei giorni di festa? Meglio di no. Perché la Guardia medica - che ora si chiama burocraticamente continuità assistenziale - è virtualmente ... Leggi su lanazione (Di sabato 25 dicembre 2021) Firenze, 25 dicembre 2021 - Avere bisogno di un medico nei giorni di festa? Meglio di no. Perché la- che ora si chiama burocraticamente continuità assistenziale - è virtualmente ...

Advertising

Mukenin : RT @barbarab1974: Per chi non riesce a parlare con la guardia medica : chiamate il 112 e fate mandare una pattuglia a verificare perché no… - ClaudioMeazza : RT @barbarab1974: Per chi non riesce a parlare con la guardia medica : chiamate il 112 e fate mandare una pattuglia a verificare perché no… - montagna02 : RT @barbarab1974: Per chi non riesce a parlare con la guardia medica : chiamate il 112 e fate mandare una pattuglia a verificare perché no… - manu_etoile : RT @barbarab1974: Per chi non riesce a parlare con la guardia medica : chiamate il 112 e fate mandare una pattuglia a verificare perché no… - cammisa_massimo : RT @barbarab1974: Per chi non riesce a parlare con la guardia medica : chiamate il 112 e fate mandare una pattuglia a verificare perché no… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia medica Guardia medica irraggiungibile, proteste e disagi Firenze, 25 dicembre 2021 - Avere bisogno di un medico nei giorni di festa? Meglio di no. Perché la guardia medica - che ora si chiama burocraticamente continuità assistenziale - è virtualmente irraggiungibile. "Causa intenso traffico tutte le linee sono occupate" e poi la linea cade. Una ...

Catania, il 'primo Natale' al Pronto Soccorso del San Marco Cominciare la carriera medica in zona critica e in un pronto soccorso di nuova apertura aveva ... Infatti ho previsto un medico di più di guardia', dice. Ha la pellaccia dura Paola Noto (responsabile ...

Guardia medica irraggiungibile, proteste e disagi LA NAZIONE Guardia medica irraggiungibile, proteste e disagi Firenze, 25 dicembre 2021 - Avere bisogno di un medico nei giorni di festa? Meglio di no. Perché la guardia medica - che ora si chiama burocraticamente continuità assistenziale - è virtualmente irragg ...

Guardie mediche scoperte a Natale Non c’è personale sino a Santo Stefano per garantire i turni a Perdasdefogu, Ilbono, Barisardo e Villagrande Strisaili ...

Firenze, 25 dicembre 2021 - Avere bisogno di un medico nei giorni di festa? Meglio di no. Perché la- che ora si chiama burocraticamente continuità assistenziale - è virtualmente irraggiungibile. "Causa intenso traffico tutte le linee sono occupate" e poi la linea cade. Una ...Cominciare la carrierain zona critica e in un pronto soccorso di nuova apertura aveva ... Infatti ho previsto un medico di più di', dice. Ha la pellaccia dura Paola Noto (responsabile ...Firenze, 25 dicembre 2021 - Avere bisogno di un medico nei giorni di festa? Meglio di no. Perché la guardia medica - che ora si chiama burocraticamente continuità assistenziale - è virtualmente irragg ...Non c’è personale sino a Santo Stefano per garantire i turni a Perdasdefogu, Ilbono, Barisardo e Villagrande Strisaili ...