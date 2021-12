Zona gialla in 7 regioni, nessun cambio di colore a Natale. Iss: Lombardia e Valle d'Aosta a rischio alto (Di venerdì 24 dicembre 2021) In Italia, almeno per la prossima settimana, non sono previsti cambi di colore per nessuna regione che - secondo quanto si apprende da fonti qualificate - dovrebbero rimanere ciascuna nella... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 dicembre 2021) In Italia, almeno per la prossima settimana, non sono previsti cambi dipera regione che - secondo quanto si apprende da fonti qualificate - dovrebbero rimanere ciascuna nella...

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Covid, superata la soglia dei 50mila contagi. A 100 mila ipotesi lockdown in Italia? Nella settimana di natale nessuna nuova regione entrerà in zona gialla dove restano Friuli - Venezia Giulia, Alto Adige, Trentino, Calabria, Veneto, Liguria e Marche. Tuttavia con il nuovo decreto ...

Vigilia di Natale 2021 a Cagliari: la folla? Sparita tra crisi e paura del Covid Un anno fa la città era in zona rossa, si potrebbe dire che dodici mesi dopo lo scenario è da zona gialla rafforzata, nonostante la pienissima zona bianca. Niente folla, in piazza Garibaldi qualcuno ...

Covid Italia, Costa: "Rischio zona gialla per ogni regione" Adnkronos Un anno in chiaroscuro per la moda, ma ci sono segnali positivi Incremento delle vendite attorno al 20% rispetto al 2020, con una spesa pro capite di circa 150 euro: abbigliamento e calzature restano in testa tra le scelte dei clienti per i regali di Natale ...

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa Il trentino resta in zona gialla. Osservati speciali però due dei tre parametri che sono già da zona arancione: posti in terapia intensiva al 26% e incidenza su 100.000 persone a 209. Oggi intanto sfo ...

