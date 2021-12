Venticinque anni d’attesa per il progetto Beic. Ma ora Franceschini ci mette il Pnrr (Di venerdì 24 dicembre 2021) È una vita che se ne parla, precisamente dal 1996 (poi parte di un piano urbanistico ambizioso, avviato già nel 2001 e rimasto incompiuto sino a oggi) e quel cerchio che pareva non chiudersi mai forse ha trovato la quadratura. E’ arrivato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, a dare rassicurazioni e, soprattutto, grazie al Pnrr, soldi veri estrapolati da quei 6 miliardi destinati alla cultura. La strada segnata dalla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura di Milano si potrà percorrere fino in fondo grazie allo stanziamento di 101,574 milioni di euro, che rientra tra i 14 interventi strategici inseriti dal governo nel “Piano per i grandi attrattori culturali” da 1,460 miliardi di euro. Il fulcro dello stanziamento sarà il progetto della Beic 2.0. “Il progetto è vecchio – dice ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 dicembre 2021) È una vita che se ne parla, precisamente dal 1996 (poi parte di un piano urbanistico ambizioso, avviato già nel 2001 e rimasto incompiuto sino a oggi) e quel cerchio che pareva non chiudersi mai forse ha trovato la quadratura. E’ arrivato il ministro della Cultura, Dario, a dare rassicurazioni e, soprattutto, grazie al, soldi veri estrapolati da quei 6 miliardi destinati alla cultura. La strada segnata dalla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura di Milano si potrà percorrere fino in fondo grazie allo stanziamento di 101,574 milioni di euro, che rientra tra i 14 interventi strategici inseriti dal governo nel “Piano per i grandi attrattori culturali” da 1,460 miliardi di euro. Il fulcro dello stanziamento sarà ildella2.0. “Ilè vecchio – dice ...

