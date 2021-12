Una sfilata di pianeti nel cielo della notte di Natale | “Si vedranno Venere | Saturno e Giove a occhio nudo E poi c’è la cometa Leonard”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilsi veste a festa per ladi, illuminandosi grazie a una parata di, alla Luna calante e alla fulgida stella Sirio, mentre laresta più defilata. A dare tutte le indicazioni per l’osservazione sono gli esperti dell’Unione astrofili italiani (Uai). Dopo un fugace ‘saluto’, che dopo il tramonto farà capolino a sud-ovest rimanendo molto bassa sull’orizzonte, il primo vero appuntamentoserata sarà quello con i, che ci accompagneranno al cenonevigilia. “Subito dopo il calare del Sole, potremo vedere...

Il cielo si veste a festa per la notte di Natale, illuminandosi grazie a una parata di pianeti, alla Luna calante e alla fulgida stella Sirio, mentre la cometa Leonard resterà più defilata (ANSA) ...