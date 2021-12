Ubriaco alla guida tampona l' auto di una 31enne che viene sbalzata dal cavalcavia

(Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI -l'parcheggiata di unarimasta senza benzina chee precipita giù da un: è il tragico incidente che ha funestato la notte dell'antivigilia di Natale a San Vendemiano, in provincia di Treviso. La donna trevigiana, riferiscono i giornali locali, aveva accostato la sua Citroen C2 azionando le 4 frecce d'emergenza e aveva fatto accorrere alcuni amici per recuperare un po' di carburante per ripartire. Lei nel frattempo era rimasta davantivettura quando è sopraggiunta dstessa direzione di marcia un'Alfa Romeo Stelvio condotta da un 53enne di Conegliano che hato la Citroen in sosta. Per effetto del ...

Quanto al 53enne, lamentava dolori al torace per lo scoppio dell'airbag e una volta portato in ospedale stato sottoposto anche agli esami di prassi che hanno rivelato che non era lucidoguida. ...L'uomo rischia ora una incriminazione per omicidio colposo con l'aggravamente di essersi messoguida in stato di ebbrezza visto che all'alcoltest è risultato avere un tasso alcolemico di 1,6.Incidente stradale in provincia di Treviso, resta senza benzina ma viene investita e precipita dal cavalcavia: è morta Margherita Lotti ...È la trentenne trevigiana Margherita Lotti di Orsago la vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nella nottata odierna, venerdì 24 dicembre, nei ...