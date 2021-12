Serie A, lotta salvezza: Venezia e Spezia, l’affare si complicherà (Di venerdì 24 dicembre 2021) Al termine del girone d’andata della Serie A, la lotta salvezza sembrerebbe potersi risolvere in anticipo: ma occhio agli scossoni in arrivo Una lotta salvezza come non l’abbiamo mai vista in Serie A. Poverissima di punti e di colpi di scena, quantomeno sul campo. Ventinove i punti collezionati dal trio delle meraviglie, si fa per dire, Genoa-Cagliari-Salernitana. Un bottino che varrebbe una gloriosa metà classifica se raccolto singolarmente, ma che da dividere in tre parti quasi uguali ha il significato crudo della parola “disastro”. E così, c’è chi sta navigando in acque tranquille senza aver fatto nulla di trascendentale. Anzi. I 17 punti del Venezia, in proiezione, sarebbero tutto fuorché garanzia in un campionato più “normale”. Eppure ai ragazzi di Zanetti c’è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Al termine del girone d’andata dellaA, lasembrerebbe potersi risolvere in anticipo: ma occhio agli scossoni in arrivo Unacome non l’abbiamo mai vista inA. Poverissima di punti e di colpi di scena, quantomeno sul campo. Ventinove i punti collezionati dal trio delle meraviglie, si fa per dire, Genoa-Cagliari-Salernitana. Un bottino che varrebbe una gloriosa metà classifica se raccolto singolarmente, ma che da dividere in tre parti quasi uguali ha il significato crudo della parola “disastro”. E così, c’è chi sta navigando in acque tranquille senza aver fatto nulla di trascendentale. Anzi. I 17 punti del, in proiezione, sarebbero tutto fuorché garanzia in un campionato più “normale”. Eppure ai ragazzi di Zanetti c’è ...

Advertising

vaticannews_it : ??A partire dal giorno di #NATALE, su @Netflix le 4 puntate della serie con #PapaFrancesco. Amore Sogni, Lotta e La… - antoniospadaro : A partire dal #25dicembre, NATALE, su @Netflix in tutto il mondo le 4 puntate della serie con #PapaFrancesco. Lo in… - Milannews24_com : #Maiellaro dice la sua sulla lotta scudetto - martino_deidda : RT @antoniospadaro: A partire dal #25dicembre, NATALE, su @Netflix in tutto il mondo le 4 puntate della serie con #PapaFrancesco. Lo interv… - Frances13758250 : RT @FeliceRaimondo: Nel 2020 così come nel 2021 la Serie A è composta dalle stesse 5 squadre che macinano punti, poi il resto. Se nel 20/21… -