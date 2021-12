Sequestrate 6 tonnellate di alimenti e 200 ettolitri di vino Diffidati due caseifici di Reggio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Seidie 200disequestrati, sanzioni amministrative per 39 mila euro e 2 diffide . Non si fermano i controlli dei Nas per Natale nelle aziende del settore agroalimentare....

Manca la tracciabilità,seidi alimenti e 200 ettolitri di vino. Elevante anche sanzioni amministrative per 39 mila euro e 2 diffide. Non si fermano i controlli da parte dei Nas per Natale nelle ...In queste settimane sono state effettuate 643 verifiche che hanno portato a 44 sanzioni per 54mila euro e a 34 sequestri di 94di pesce sequestrato in quanto trovato in cattivo stato di ...Sei tonnellate di alimenti e 200 ettolitri di vino sono stati sequestrati dai carabinieri del NAS che hanno anche elevato relative sanzioni amministrative per 39mila euro e proceduto con due diffide.Sei tonnellate di alimenti e 200 ettolitri di vino sequestrati, sanzioni amministrative per 39 mila euro e 2 diffide ...