“Questi fantasmi” al salone degli affreschi | Palazzo Mezzacapo Maiori

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal 26 dicembre al 2 gennaio, per cinque date alle ore 20, aldi, appuntamento con una commedia che ha saputo raccogliere negli anni un eccezionale successo di pubblico: “” di Eduardo De Filippo con la regia di Costantino Amatruda. La ragione di tale successo va ricercata, probabilmente, nella sua caratteristica principale di commedia comica, ma al tempo stesso amara. Basata su una storia vera, la commedia è ispirata dai nonni paterni del drammaturgo napoletano che sentiva raccontare dagli stessi, di essere costretti a lasciare la loro abitazione perché infestata dal Munaciello, spiritello leggendario del folclore napoletano. I posti sono limitati e per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.festival.it. L’evento, organizzato ...

Advertising

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Questi fantasmi. “Renzi si difende su Open: ‘I renziani non esistono’” (Domani, 16.12). Lui… - salernocitta : Maiori: “Questi fantasmi” dal 26 dicembre 2021 al 02 gennaio 2022 - Nalu_2017 : @dottorbarbieri E perché a questi presunti fantasmi novax serve un capo? ?? Ai vax serve un capo! perché senza quell… - GazzettaSalerno : Questi fantasmi, da domenica 26 a Palazzo Mezzacapo a Maiori. - bull43may : @spighissimo @SuperErmy L'hai detto a chiare lettere. A un ca@@o, con la speranza che questo utile strumento non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Questi fantasmi

Gazzetta di Salerno

E così si sono smarrite dietro i loro. Dove sono adesso? Che fine hanno fatto? Nel carcere ... ricevo l'invito " accolto con gioia " a partecipare al pranzo nella sezione occupata da...Tresi presentano al suo cospetto per farlo riflettere sulla sua vita. Il titolo originale ... E infilm promesso, c'è esattamente questo. Buone feste e buona visione.Avete presente quella storia del “cibo per la mente”? Ci siamo ispirati a quella per indicarvi la via giusta, pensando a come avviare e concludere pranzi e cenoni ...Dal 26 dicembre al 2 gennaio, per cinque date alle ore 20, al Palazzo Mezzacapo di Maiori, appuntamento con una commedia che ha saputo raccogliere negli anni un ...