Pelé felice | ' passerò Natale in famiglia'

(Di venerdì 24 dicembre 2021) "La foro che mi ritrae sorridente non è messa a caso. Come vi avevo promesso,ilcon la mia. Sto tornando a casa". Con questo post su Instagram O Reiconferma di essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Pelé felice

Agenzia ANSA

"La foro che mi ritrae sorridente non è messa a caso. Come vi avevo promesso, passerò il Natale con la mia famiglia. Sto tornando a casa". Con questo post su Instagram O Reiconferma di essere stato dimesso dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo dov'era ricoverato per un ciclo di cure dopo l'operazione per un tumore al colon dello scorso settembre. "Grazie per ...Il messaggio di O'Rey Nei mesi scorsiaveva voluto tranquillizzare i suoi tifosi circa le sue ... Continuo ogni giorno più, pronto a giocare 90 minuti, più i tempi supplementari. Saremo ...