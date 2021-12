Maximulte Antitrust | ecco chi pagherà per questo

Leggi su ck12

(Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ha multato MediaWorld, Unieuro, Mediamarket e Leroy Merlin per 10,9 milioni di euro, per condotta scorretta. Pratiche condotte durante l’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato realtà come Unieuro, Monclick, Leroy Merlin Italia e Mediamarket (Mediaworld). Una sanzione di 10,9 milioni di euro, divisi in diversa misura alle diverse aziende. Per Unieuro la sanzione è di 4 milioni di euro, Mediamarket (Mediaworld) per 3,6 milioni, Leroy Merlin, 3 milioni e Monclick per 300mila euro. In una nota, l’Antistrust afferma che le pratiche contestate sono di due tipi diversi. Nel primo caso di tratta delle relative offerte sui siti degli e-commerce, dall’altra invece, il Garante specifica le criticità dopo l’acquisto online. Per quanto riguarda la prima si ...