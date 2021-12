lo show di magia ‘Abracadabra la Notte dei Miracoli’ al teatro Ghione di Roma (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ritorna a Roma lo show internazionale ‘Abracadabra la Notte dei Miracoli’, in scena al teatro Ghione dal 26 dicembre al 9 gennaio, per “cogliere lo stupore negli occhi degli spettatori, scoprire quanto possano accendersi di entusiasmo e meraviglia di fronte a prodigi spettacolari – assicurano gli organizzatori – Un pizzico di fantasia, la giusta dose di curiosità, sapienti giochi di luce e performance imperdibili sono gli ingredienti di questa nuova edizione con alcuni tra i migliori illusionisti provenienti da tutto il mondo”. Lo show abbraccia anche una missione solidale: parte del ricavato sarà devoluto alle associazioni Uniphelan e Antas. Il cast è composto da sette campioni internazionali di magia. Sul palco ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ritorna alointernazionaleladei, in scena aldal 26 dicembre al 9 gennaio, per “cogliere lo stupore negli occhi degli spettatori, scoprire quanto possano accendersi di entusiasmo e meraviglia di fronte a prodigi spettacolari – assicurano gli organizzatori – Un pizzico di fantasia, la giusta dose di curiosità, sapienti giochi di luce e performance imperdibili sono gli ingredienti di questa nuova edizione con alcuni tra i migliori illusionisti provenienti da tutto il mondo”. Loabbraccia anche una missione solidale: parte del ricavato sarà devoluto alle associazioni Uniphelan e Antas. Il cast è composto da sette campioni internazionali di. Sul palco ...

