La galoppata dei ricoveri in intensiva | i dati-choc dell' ultimo monitoraggio | le 12 regioni a rischio-chiusura

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Alla vigilia di Natale, dopo il nuovo pacchetto di misure anti-Covid varato in CdM dal governo, arrivano altre pessime notizie sull'andamentoa pandemia in Italia. Il tutto è contenuto nel'Iss: tutti gli indicatori infatti sono in rapido peggioramento. Insomma, la variante Omicron picchia durissimo. Si parte dall'incidenza settimanale, il cui aumento è preoccupante e netto: 351 per 100.000 abitanti (17-23 dicembre) contro 241 per 100.000 abitanti (10-16 dicembre). Nel periodo 30 novembre-13 dicembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13 (range 1,11 - 1,15), stabile rispetto alla settimana precedente ma sopra soglia epidemica. Stabile ma sopra la soglia anche l'indice di trasmissibilità, ossia quello basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt 1,11 (1,07-1,14) al 23/12 contro Rt 1,09 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : galoppata dei

LiberoQuotidiano.it

Si ferma in casa laneroverde che aveva portato ad inanellare sei risultati utili ... La pubblicitàprivati copre partecosti, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi ...Non si fermano né laprezzi né la pressione esercitata da Mosca ...Promuovere la ricchezza del territorio in modo innovativo. Il litorale in veste insolita. Un video emozionante che racconta le spiagge andando oltre il turismo balneare. L’iniziativa è targata Confcom ...Live, Inter-Torino ecco il fischio d'inizio dell'arbitro Guida. Segui con noi la diretta testuale del match. Premi F5 per aggiornare.