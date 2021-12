In attesa di un 'posto sicuro' per i bambini migranti Natale a bordo dell'Ocean Viking (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un Natale diverso, ma almeno di speranza. E un Natale che potranno vedere (da vivi) grazie alle Ong che li ha salvati in mare e si sta prendendo cura di loro. Trascorreranno il Natale in mezzo al ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 dicembre 2021) Undiverso, ma almeno di speranza. E unche potranno vedere (da vivi) grazie alle Ong che li ha salvati in mare e si sta prendendo cura di loro. Trascorreranno ilin mezzo al ...

Advertising

ddgiusto : RT @giuliaselvaggi2: Buon natale alle madri, ai padri e ai figli dei detenuti, in carcere in attesa di un processo, magari innocenti, a que… - CaressaGiovanni : In attesa di un 'posto sicuro' per i #bambini #migranti #Natale a bordo dell’#OceanViking - RosellaLara19 : RT @giuliaselvaggi2: Buon natale alle madri, ai padri e ai figli dei detenuti, in carcere in attesa di un processo, magari innocenti, a que… - nomeutenterosso : RT @globalistIT: Sono in attesa che l'Europa dalle radici cristiane dia un segnale - globalistIT : Sono in attesa che l'Europa dalle radici cristiane dia un segnale -