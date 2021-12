Il debito Covid è di tutti. Ecco dove porta l'asse Draghi-Macron

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) “Non c’è dubbio che dobbiamo abbassare i nostri livelli dipubblico. Ma non possiamo farlo con tasse più alte o tagli insostenibili alla spesa sociale, né possiamo soffocare la crescita attraverso aggiustamenti fiscali impraticabili”. Con un editoriale a sul Financial Times, Marioed Emmanuelavviano il dibattito sulla revisione del Patto di stabilità e delle regole fiscali Ue. L’intervento del premier italiano e del presidente francese, che come anticipato dal Foglio (15 dicembre) ha avuto una lunga gestazione, assume un notevole significato politico per gli equilibri europei. Perché oltre a una visione condivisa, alla base c’è un metodo comune di lavoro. Dal punto di vista dei contenuti,da tempo nelle loro dichiarazioni pubbliche avevano mostrato di avere ...