“Finalmente!” Charlene di Monaco | la bellissima notizia dopo il ricovero in ospedale

(Di venerdì 24 dicembre 2021)disi trova ricoverata in Svizzera per risolvere i suoi problemi di salute. Da mesi la principessa, moglie di Alberto di, lotta contro una grave infezione all’orecchio, al naso e alla gola, che ha provocato gravi problemi ai seni paranasali e alla deglutizione derivanti da un precedente intervento chirurgico. “Non è stata in grado di mangiare cibo solido per oltre sei mesi a causa di tutti gli interventi chirurgici che ha subito – ha rivelato una fonte a Page Six -. È stata in grado di assumere liquidi solo attraverso una cannuccia, quindi ha perso quasi la metà del suo peso corporeo”. L’ex nuotatrice ha già trascorso diversi mesi in Sudafrica, il suo Paese natio, per motivi di salute, senza poter tornare a casa. È tornata a casa a novembre, ma il suo soggiorno è durato davvero poco così come il periodo ...