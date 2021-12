F1, Bernie Ecclestone: “Non credo che Hamilton tornerà. Masi avrebbe potuto risparmiarsi qualche guaio” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bernie Ecclestone esprime la propria opinione sul futuro di Lewis Hamilton, sconfitto nella finale d’Abu Dhabi dall’olandese Max Verstappen che per la prima volta si è laureato campione del mondo di F1. L’ex boss della massima formula non è certo che la stella della Mercedes possa tornare in pista nonostante le recenti notizie che al momento presentano uno scenario differente. Il 91enne nativo di St Peter South Elmham ha rilasciato alla stampa un commento dopo un colloquio telefonico con Anthony Hamilton, padre del sette volte campione del mondo. La ‘Gazzetta dello Sport’ riporta in merito: “Abbiamo parlato solo di affari con Anthony, ma sinceramente non credo che ritornerà. La sua delusione è stata troppo grande. Con un numero di titoli come Michael Schumacher questo potrebbe essere ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021)esprime la propria opinione sul futuro di Lewis, sconfitto nella finale d’Abu Dhabi dall’olandese Max Verstappen che per la prima volta si è laureato campione del mondo di F1. L’ex boss della massima formula non è certo che la stella della Mercedes possa tornare in pista nonostante le recenti notizie che al momento presentano uno scenario differente. Il 91enne nativo di St Peter South Elmham ha rilasciato alla stampa un commento dopo un colloquio telefonico con Anthony, padre del sette volte campione del mondo. La ‘Gazzetta dello Sport’ riporta in merito: “Abbiamo parlato solo di affari con Anthony, ma sinceramente nonche ri. La sua delusione è stata troppo grande. Con un numero di titoli come Michael Schumacher questo potrebbe essere ...

