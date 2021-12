Elezioni rinviate, la data da destinarsi sulla pacificazione in Libia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le Elezioni presidenziali in Libia, che avrebbero dovuto svolgersi il 24 dicembre, sono state rinviate a data da destinarsi. Tuttavia, questo passo potrebbe avere conseguenze negative per il futuro del paese. Le Elezioni sono infatti viste come un possibile salvagente per la Libia, ma devono essere credibili. La decisione di tenere Elezioni credibili, inclusive e democratiche in Libia è il risultato di una proposta fatta dal Forum Libico per il Dialogo Politico, un gruppo di 75 eminenti libici riuniti dopo la conferenza di Berlino del gennaio 2020 per discutere una soluzione politica al conflitto armato nel paese. Dopo innumerevoli battute d’arresto e diverse conferenze internazionali, indire Elezioni presidenziali e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lepresidenziali in, che avrebbero dovuto svolgersi il 24 dicembre, sono stateda. Tuttavia, questo passo potrebbe avere conseguenze negative per il futuro del paese. Lesono infatti viste come un possibile salvagente per la, ma devono essere credibili. La decisione di tenerecredibili, inclusive e democratiche inè il risultato di una proposta fatta dal Forum Libico per il Dialogo Politico, un gruppo di 75 eminenti libici riuniti dopo la conferenza di Berlino del gennaio 2020 per discutere una soluzione politica al conflitto armato nel paese. Dopo innumerevoli battute d’arresto e diverse conferenze internazionali, indirepresidenziali e ...

