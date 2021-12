Eddie Kingston: “Non è un problema il roster ampio, è uno stimolo a migliorare” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono passati solamente poco più di due anni dall’ingresso sulla scena mondiale della AEW, la federazione di Tony Khan in breve tempo ha raggiunto risultati straordinari, propone due show televisivi e di settimana in settimana apporta migliorie al suo roster. Il tema del roster AEW è molto discusso, tante sono le nuove firme e c’è chi pensa si stia esagerando nel mettere sotto contratto così tanti lottatori, considerandolo un errore al pari di quello che ha fatto la WWE, errore che potrebbe portare a diversi licenziamenti nel futuro. “Non è colpa di Punk o Danielson” Su questo tema del roster ampio si è espresso Eddie Kingston in un’intervista concessa a TalkSport, dal suo punto di vista non è assolutamente un problema, ma un’occasione per ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono passati solamente poco più di due anni dall’ingresso sulla scena mondiale della AEW, la federazione di Tony Khan in breve tempo ha raggiunto risultati straordinari, propone due show televisivi e di settimana in settimana apporta migliorie al suo. Il tema delAEW è molto discusso, tante sono le nuove firme e c’è chi pensa si stia esagerando nel mettere sotto contratto così tanti lottatori, considerandolo un errore al pari di quello che ha fatto la WWE, errore che potrebbe portare a diversi licenziamenti nel futuro. “Non è colpa di Punk o Danielson” Su questo tema delsi è espressoin un’intervista concessa a TalkSport, dal suo punto di vista non è assolutamente un, ma un’occasione per ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Eddie Kingston: 'Non è un problema il roster ampio, è uno stimolo a migliorare' - - TSOWrestling : Jon Moxley fece di tutto per riuscire a portare il suo grande amico nel roster #WWE #TSOW // #TSOS - Leeandroo31 : Kofi kingston(sei la como se escreve) Eddie Guerrero - TSOWrestling : Eddie Kingston a contatto con un positivo al #Covid: assente dall'ultimo show targato #DEFY. #TSOW // #TSOS - phisgod : Acabei de ver Misawa vs. Kawada '6-3-94' e o Eddie Kingston estava certo -

Ultime Notizie dalla rete : Eddie Kingston √ Addio a Phil Chen, storico bassista di Rod Stewart e Jeff Beck ...Kingston prima di trasferirsi nel Regno Unito alla fine degli Anni '60. Suonò nell'album "Blow by blow" di Jeff Beck e nel 1983 fu tra i membri dello Star Flett Project di Brian May, insieme a Eddie ...

Addio a Jimmy Rave: muore a 36 anni la giovane star del Wrestling Persino la All Elite Wrestling e diverse sue star come Eddie Kingston e Matt Hardy hanno voluto dedicargli messaggi di cordoglio, elogiandone le grandi doti umane. Anche il WWE Hall of Famer Mick ...

Eddie Kingston: “Jon Moxley ha cercato di portarmi in WWE” World Wrestling Eddie Kingston: “Jon Moxley ha cercato di portarmi in WWE” Intervistato dal collega Alex McCarthy di TalkSPORT, Kingston ha raccontato di quella volta in cui il suo amico ha cercato di portarlo in WWE quando ci lavorava come Dean Ambrose. "Jon è stato uno dei ...

Eddie Kingston: Jon Moxley tentò di portarlo in WWE Eddie Kingston e Jon Moxley sono grandi amici nella vita reale da tanto tempo, e quest'ultimo tentò di portare Kingston in WWE ...

...prima di trasferirsi nel Regno Unito alla fine degli Anni '60. Suonò nell'album "Blow by blow" di Jeff Beck e nel 1983 fu tra i membri dello Star Flett Project di Brian May, insieme a...Persino la All Elite Wrestling e diverse sue star comee Matt Hardy hanno voluto dedicargli messaggi di cordoglio, elogiandone le grandi doti umane. Anche il WWE Hall of Famer Mick ...Intervistato dal collega Alex McCarthy di TalkSPORT, Kingston ha raccontato di quella volta in cui il suo amico ha cercato di portarlo in WWE quando ci lavorava come Dean Ambrose. "Jon è stato uno dei ...Eddie Kingston e Jon Moxley sono grandi amici nella vita reale da tanto tempo, e quest'ultimo tentò di portare Kingston in WWE ...