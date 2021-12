Covid, in Gran Bretagna 122.186 nuovi casi: dato più alto da inizio pandemia (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Gran Bretagna ha registrato nelle ultime 24 ore 122.186 nuovi casi di coronavirus e altri 137 decessi, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie. Si tratta del picco di contagi giornalieri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) Laha registrato nelle ultime 24 ore 122.186di coronavirus e altri 137 decessi, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie. Si tratta del picco di contagi giornalieri ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Gran Bretagna 122.186 nuovi casi: dato più alto da inizio pandemia #covid - maisobrio : RT @rostokkio: Il Covid-19 compie 2 anni. È di gran lunga il prodotto cinese che è durato di più. - gentlemanagree1 : Complimenti alle regioni prime della classe: la Lombardia è di gran lunga prima per contagi e il Veneto è secondo -… - blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Gran Bretagna 122.186 nuovi casi: dato più alto da inizio pandemia #covid - mariatroiano1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Gran Bretagna 122.186 nuovi casi: dato più alto da inizio pandemia #covid -