Costa Ripagnola e Mar Piccolo: incostituzionali parti della legge regionale istitutiva dei due parchi Un comitato aveva opposto ricorso (Di venerdì 24 dicembre 2021) La legge regionale è parzialmente gravata da illegittimità Costituzionale. Si tratta della legge con cui la Puglia istituisce i parchi di Costa Ripagnola, in territorio di Polignano a Mare, e di Mar Piccolo, in territorio di Taranto. Il ricorso alla Consulta era stato originato da un comitato. La Corte Costituzionale ha emesso questo verdetto.

