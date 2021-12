Chiusura discoteche, dj Ralf: “Capisco la rabbia, ma misure adeguate ad Omicron. Il vaccino sia obbligatorio. Le mie date? Fino al 26 confermate” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Va ‘controcorrente’, dice di capire la “rabbia” ma che le misure prese dal governo sono a suo avviso “adeguate” al continuo picco di nuovi casi che l’Italia sta subendo a causa della variante Omicron. La soluzione ai problemi, specifica, dovrebbe essere un’altra: “Serve l’obbligo vaccinale”. Dj Ralf, al secolo Antonio Ferrari, farà ballare per l’ultima volta il 26 dicembre, sempre che il decreto non venga pubblicato prima in Gazzetta Ufficiale entrando quindi in vigore, poi spegnerà di nuovo la consolle: “Per ora le serate mi sono state confermate”. Sessantaquattro anni, tra i più famosi dj italiani di musica house, aveva due appuntamenti in programma nei giorni di Capodanno, ma il decreto del governo ha stabilito che le discoteche chiuderanno di nuovo, dopo aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Va ‘controcorrente’, dice di capire la “” ma che leprese dal governo sono a suo avviso “” al continuo picco di nuovi casi che l’Italia sta subendo a causa della variante. La soluzione ai problemi, specifica, dovrebbe essere un’altra: “Serve l’obbligo vaccinale”. Dj, al secolo Antonio Ferrari, farà ballare per l’ultima volta il 26 dicembre, sempre che il decreto non venga pubblicato prima in Gazzetta Ufficiale entrando quindi in vigore, poi spegnerà di nuovo la consolle: “Per ora le serate mi sono state”. Sessantaquattro anni, tra i più famosi dj italiani di musica house, aveva due appuntamenti in programma nei giorni di Capodanno, ma il decreto del governo ha stabilito che lechiuderanno di nuovo, dopo aver ...

