Caos tamponi, in fila per ore a Milano. Tensione in diversi centri (Di venerdì 24 dicembre 2021) In tutta Italia è corsa al test non solo per il moltiplicarsi dei contagi, ma in vista delle riunioni familiari per il Natale. La Lombardia appronta una task force per rapidi e molecolari. Ieri record di persone tamponate: 901.450. A Perugia le code impressionanti riprese dai... Leggi su repubblica (Di venerdì 24 dicembre 2021) In tutta Italia è corsa al test non solo per il moltiplicarsi dei contagi, ma in vista delle riunioni familiari per il Natale. La Lombardia appronta una task force per rapidi e molecolari. Ieri record di persone tamponate: 901.450. A Perugia le code impressionanti riprese dai...

Advertising

pfmajorino : In #RegioneLombardia l'ordine dei medici denuncia il caos tamponi chiamando in causa #ATS . Viene da pensare che… - Corriere : Milano, tamponi nel caos e farmacie sotto assedio. L’Ordine dei medici: sistema Ats in... - pfmajorino : Se #LetiziaMoratti invece che pensare alla Presidenza della Repubblica pensasse al grande caos tamponi presente in… - protoromantica : RT @ElioLannutti: Caos tamponi, in fila per ore da Milano. Tensione in diversi centri. Ma Draghi e Figliuolo non erano i migliori ? Magliar… - Rosyfree74 : RT @ElioLannutti: Caos tamponi, in fila per ore da Milano. Tensione in diversi centri. Ma Draghi e Figliuolo non erano i migliori ? Magliar… -