(Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVesuviana (Na) – “Con ordinanza sindacale di questi minuti annulliamolenatalizie pubbliche previste nel programma degli eventi natalizi, promosso dal Comune con decorrenza immediata e fino a revoca della stessa ordinanza. Ho disposto la chiusura immediata di Piazza Europa. C’è obbligo di indossare mascherine anche all’aria aperta. Per il resto ci sono le nuove normative vigenti regionali e nazionali con obbligo della mascherina FFP2 in alcuni ambienti chiusi, divieto di consumazione all’esterno dei locali, super green pass anche per il consumo al banco e divieto di utilizzo di spazi pubblici esterni. Abbiamo ben 193attivi, 41 nuovi casi in 24 ore, 127 persone in sorveglianza sanitaria e dunque non ho esitato un attimo nell’adottare queste decisioni ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Ben 193 positivi', il #Sindaco di Somma annulla tutte le #Manifestazioni ** -

Ultime Notizie dalla rete : Ben 193

Formiche.net

... ma a un orariopreciso: tra le 5 e le 22. E lo si poteva fare solo in due, con un numero che ... Il giorno della vigilia di Natale vennero accertati 18.040 positivi su.777 tamponi processati. ...Di queste,46, cioè più del 90% non sono vaccinate. 4 hanno fatto solo una dose. E una soltanto ... Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 203 casi, Catania 386, Messina, ...A new twin-pad arena, a big addition to a local long-term care facility and a $15-million Pino's grocery store complex topped Sault Ste. Marie's building permit list for 2021. City data for the first ...Le raccomandazioni, adottate lo scorso 25 novembre da tutti i (ben) 193 stati membri, affrontano principalmente questioni intorno a trasparenza, responsabilità, sorveglianza, protezione dei dati, ambi ...