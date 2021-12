Alessandro Gentile | La mia lotta con la depressione Ho il buio dentro | la terapia mi salva

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Rimane impermeabile anche alle critiche per una partita sbagliata? "Non le leggo nemmeno più. Non mi interessa". A Milano l'apice della carriera, con l'Nba a tiro. Poi la svolta in negativo. Si è mai ...

LuigiCornaglia : Ale Gentile: «La mia lotta con la depressione. Ho il buio dentro, la terapia mi salva» - sportface2016 : #Basket Le parole di Alessandro #Gentile su depressione e salute mentale: 'Mia battaglia non è ancora finita' - Corriere : «Quando capitano certe cose è come se sentissi che stai impazzendo. Ti senti fuori luogo, fuori dal mondo: sono sen… - Italia_Notizie : Alessandro Gentile e la depressione: «Sono impazzito con il buio dentro, la terapia mi salva» - danielesparisci : RT @fvanetti: Gentile e la lotta alla depressione: «Sono impazzito con il buio dentro, la terapia mi salva» -

Corriere della Sera

E per un gioco del destino,riprenderà in quella Trento che tra 2019 e 2020 era stata la sua precedente e ultima squadra italian a. Ma l'aspetto sportivo di Ale - andato ...Interessante e lunga intervista per, che al Corriere della Sera ha raccontato il suo rapporto con la salute mentale ammettendo di soffrire lui stesso di depressione . Il giocatore in forza a Varese ha pubblicato un ...Basket, le parole di Alessandro Gentile al Corriere della Sera: "Depressione? Non dobbiamo vergognarci, mia battaglia non ancora finita" ...Barù fa una battuta esilarante ma volgare sull'herpes alla bocca di Alessandro Basciano: ecco cosa ha detto al GF Vip ...