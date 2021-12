Tutta la magia delle feste a Napoli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Se in molti associano al Natale e alle festività di fine anno, i paesi del nord, in realtà èla città dove vivere le emozioni più forti della stagione. C’è davvero una miriade di eventi e occasioni che scaldano le festività natalizie a, città di grandi tradizioni e folklore. Ecco allora che cosa fare e che cosa vedere adurante le festività. Le botteghe tradizionali del centro Durante il periodo, oltre a passeggiare per le vie dello shopping partenopeo, il consiglio migliore è andare alla ricercabotteghe storiche. I vicoletti del centro storico della città sono il punto di partenza. La via tradizione dei pastori e dell’artigiano napoletano è unatante attrazioni. In molti sono alla ricerca di un albergo economico a ...