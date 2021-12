Tina Cipollari parla per la prima volta del suo fidanzato Alfredo: cosa ha detto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel corso di una recente intervista rilasciata sul settimanale Vero, Tina Cipollari ha parlato a cuore aperto della sua vita sentimentale. Per la prima volta, la donna ha rotto il silenzio sulla fine del suo rapporto d’amore con l’imprenditore Lorenzo Ferrara e poi ha speso qualche parola anche sulla nuova fiamma, tale Alfredo. Scopriamo, quindi, che cosa ha rivelato. Tina parla del suo nuovo amore Alfredo L’esuberante opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha rilasciato un’intervista nella quale si è messa a nudo parlando della sua sfera sentimentale. La donna ha esordito parlando dell’uomo che da poco ha cominciato a far parte della sua ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel corso di una recente intervista rilasciata sul settimanale Vero,hato a cuore aperto della sua vita sentimentale. Per la, la donna ha rotto il silenzio sulla fine del suo rapporto d’amore con l’imprenditore Lorenzo Ferrara e poi ha speso qualche parola anche sulla nuova fiamma, tale. Scopriamo, quindi, cheha rivelato.del suo nuovo amoreL’esuberante opinionista di Uomini e Donne,, ha rilasciato un’intervista nella quale si è messa a nudondo della sua sfera sentimentale. La donna ha esorditondo dell’uomo che da poco ha cominciato a far parte della sua ...

tuttopuntotv : Tina Cipollari parla per la prima volta del suo fidanzato Alfredo: cosa ha detto #UominieDonne - Novella_2000 : Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato, si chiama Alfredo e ne parla per la prima volta - zazoomblog : Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato si chiama Alfredo e ne parla per la prima volta - #Cipollari #nuovo… - zazoomblog : “Ho trovato il vero amore”. Tina Cipollari nuovo fidanzato: è ufficiale. E si scopre chi è - #trovato #amore”.… -