'Tagliare le mani ai ladri per ridurre i crimini': la legge proposta da un deputato in Iraq (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tagliare le mani ai ladri per ridurre i crimini: è la proposta di legge presentata nelle ultime ore da un deputato curdo del parlamento curdo-iracheno. Citato dai media curdo-iracheni, il deputato curdo Hawraman Gacheney, del partito Gruppo di giustizia del Kurdistan, ha avanzato la proposta durante la discussione parlamentare tenutasi ieri a Erbil, capoluogo del Kurdistan iracheno. L'intera regione è attraversata da un aumento della criminalità sullo sfondo dell'inasprimento della tensione sociale alla luce della crescente crisi economica. Il taglio della mano nei confronti dei ladri è applicato formalmente in Somalia, Arabia Saudita e Iran. Secondo il politico "il tasso di criminalità si abbasserà sensibilmente se verrà introdotta ...

