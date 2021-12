Stretta contro Omicron nella cabina di regia: test Covid e Super Green Pass per lavorare (Di giovedì 23 dicembre 2021) La validità del certificato verde dovrebbe essere portato a 6 mesi. Ipotesi di obbligo di Ffp2 nei luoghi chiusi e mascherine Leggi su lastampa (Di giovedì 23 dicembre 2021) La validità del certificato verde dovrebbe essere portato a 6 mesi. Ipotesi di obbligo di Ffp2 nei luoghi chiusi e mascherine

Advertising

Corriere : Terza dose dopo quattro mesi e green pass valido sei: pronta la stretta del governo contro il Covid - LaStampa : Stretta contro Omicron nella cabina di regia: test Covid e Super Green Pass per lavorare - LaStampa : Stretta contro Omicron nella cabina di regia: test Covid e Super Green Pass per lavorare - maxschiavini : Quindi non serve a niente vaccinarsi....come dare ragione ai No Vax e non rendersene nemmeno conto..#bastadraghi… - statodelsud : Covid, oggi stretta contro Omicron: le possibili misure nel nuovo decreto -