«Quando il bambino era bambino / non sapeva di essere un bambino / per lui tutto aveva un'anima / e tutte le anime erano un tutt'uno» (Peter Handke). Quando il bambino era bambino credeva in quella parte di un tutto che erano i mitici portatori di doni. Figure costruite in un immaginario secolare, gli comunicavano e mostravano quale dovesse essere il suo posto nel mondo: lui era in un rapporto di filiazione e loro gli antenati. IL DONO NON ERA … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : San Nicola Si conclude il Mercatino di San Nicola, donati alle associazioni 30mila euro Genova - Con la tradizionale estrazione della lotteria, si è concluso questa sera il Mercatino di San Nicola. L'appuntamento fisso del Natale genovese, quest'anno tornato in presenza, è stato nuovamente allestito in piazza Piccapietra, ritornata il luogo del Mercatino. Un successo quello dell'...

Vestiti low cost Inverno 2021: gli abiti rossi da comprare ora Il rosso, nell'iconografia di San Nicola di Bari La tradizione del vestito rosso a Natale deve inoltre le sue origini all'associazione storica tra Babbo Natale e San Nicola di Bari, vescovo di Mira, ...

San Nicola, figura leggendaria scalzata dal web | il manifesto Il Manifesto Chi sale e chi scende - Cheddira e D'Errico protagonisti. Antenucci gentile , Scavone ingenuo Il Bari ha chiuso il suo 2021 come meglio non poteva. Di fronte ad un Potenza in crisi di risultati, attento in difesa e desideroso di non fare brutta figura al San Nicola, la squadra di ...

Basket Promozione, Cattolica piega il Basket 2000 San Marino: 72-70 Vittoria importantissima quella della prima squadra del Cattolica: la spunta sul Basket 2000 San Marino per 72-70 al termine di 40 minuti che racchiudono tutti i pregi e i difetti. Dopo un primo tempo ...

