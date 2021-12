Quirinale | Guzzetta | ‘metafora nonno emancipa Draghi da strategie verso il Colle e compromessi’

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “I miei destini non contano, non ho aspirazioni. Sono unal servizio delle istituzioni. Questo esecutivo ha conseguito grandi risultati, andrà avanti indipendentemente da chi ci sarà”, è la comunicazione chiave “dizione che il presidente del Consiglio Marioha lanciato rispetto allein attoil. Il messaggio politico è chiaro: rifiutare l’immagine dell’uomo in cerca di gloria la cui ambizione potrebbe indurlo ad accettare compromessi pur di realizzarla”. Così all’Adnkronos il costituzionalista Giovanni, professore di Diritto pubblico all’Università Tor Vergata, commentando l’intervento dialla conferenza stampa di fine anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti quando ha ipotizzato l'arrivo aldell'attuale presidente del Consiglio Mario Draghi. Intervistato da Adnkronos il costituzionalista Giovanni......ventilata dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti di Mario Draghi al... Ne parla con l'Adnkronos il costituzionalista Giovanni, ordinario di Diritto pubblico all'...Roma, 23 dic. "I miei destini non contano, non ho aspirazioni. Sono un nonno al servizio delle istituzioni. Questo esecutivo ha conseguito grandi risultati, and ...conferenza stampa di fine anno di mario draghi 2 DAGOREPORT Mariopio ha fatto cucù, è uscito allo scoperto e più gesuita di Sant’Ignazio di Loyola, ha sciolto l’equivoco, ovviamente in termini da gran ...