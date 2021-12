Quasi 13mila nuovi contagi in Lombardia in 24 ore. È il numero più alto raggiunto dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di positività sale al 6.2%. L’incidenza è di 513 casi ogni 100mila abitanti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 12.955 i nuovi positivi in Lombardia, record assoluto in regione dall’inizio della pandemia, con 205.847 tamponi per un tasso di positività in crescita del 6.2% (ieri 5,7%). È quanto emerge da un report reso noto dalla direzione Welfare della Regione, che sottolinea però che la Lombardia ha ancora dati da zona bianca. I casi positivi degli ultimi sette giorni sono 51.456, con un incidenza di 513 per 100mila abitanti, ma i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.408 (+56 rispetto a ieri), con una percentuale di occupazione di posti letto pari al 13,8%. Sono 162, invece (due in meno di ieri), i ricoverati in terapia intensiva, con un’occupazione dei posti letto del 10,6%. È in continua crescita la diffusione della variante Omicron in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 12.955 ipositivi in, record assoluto in regionedella pandemia, con 205.847 tamponi per undiin crescita del 6.2% (ieri 5,7%). È quanto emerge da un report reso noto dalla direzione Welfare della Regione, che sottolinea però che laha ancora dati da zona bianca. Ipositivi degli ultimi sette giorni sono 51.456, con un incidenza di 513 per, ma i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.408 (+56 rispetto a ieri), con una percentuale di occupazione di posti letto pari al 13,8%. Sono 162, invece (due in meno di ieri), i ricoverati in terapia intensiva, con un’occupazione dei posti letto del 10,6%. È in continua crescita la diffusione della variante Omicron in ...

Advertising

repubblica : Covid, 40% dei casi in Lombardia con variante Omicron. Quasi 13mila contagi in un giorno. Ordine Medici: 'Situazion… - Carlo73421330 : Chiudere la Lombardia Covid in Lombardia, variante Omicron al 40%, quasi 13mila contagi in un giorno. La Lombardia… - ChilErminia : RT @repubblica: Covid, 40% dei casi in Lombardia con variante Omicron. Quasi 13mila contagi in un giorno. Ordine Medici: 'Situazione tampon… - KarinCGomes : RT @repubblica: Covid, 40% dei casi in Lombardia con variante Omicron. Quasi 13mila contagi in un giorno. Ordine Medici: 'Situazione tampon… - GuilleTano5 : RT @repubblica: Covid, 40% dei casi in Lombardia con variante Omicron. Quasi 13mila contagi in un giorno. Ordine Medici: 'Situazione tampon… -