Perché Emily in Paris 2 merita la nostra indulgenza (Di giovedì 23 dicembre 2021) La seconda stagione della serie cult di Netflix divide, ancora una volta, il pubblico tra chi ama e chi la detesta. Ecco Perché non ha senso criticarla a prescindere Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 dicembre 2021) La seconda stagione della serie cult di Netflix divide, ancora una volta, il pubblico tra chi ama e chi la detesta. Ecconon ha senso criticarla a prescindere

Advertising

joe_catanza : RT @meryanne61: Perché nasca una prateria, bastano un trifoglio, un’ape e un sogno. E se non ci sono le api e il trifoglio, può bastare an… - Kate_anc : Poi un'altra parte in cui stavo ridendo molto è stato prima di Santa Claus is coming to town perché fa un discorso… - callixsto : Ma scusate, perchè pensate che nell'ultimo episodio di Dickinson Emily muoia? Mi son persa qualcosa? Non muore verso i 55 anni? - ItsNikys : Qui stiamo guardando la seconda stagione di Emily in Paris perché ormai è l’unico modo che abbiamo per rivedere Parigi - _sweetpotatopie : dai mo’ Emily, mettiti con il cuoco e teniamola corta questa seconda stagione (non è uno spoiler perché lo sto iniz… -