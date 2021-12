Netflix, in arrivo la serie tv di Ficarra e Picone: la data di uscita (Di giovedì 23 dicembre 2021) Netflix, in arrivo sulla piattaforma streaming la serie tv di Ficarra e Picone: la data di uscita è ufficiale. Ficarra e Picone presentano la loro serie in uscita su Netflix (via social)In uscita il 1° gennaio una grandissima novità su Netflix: Incastrati, la prima serie scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone. I due attori e registi siciliani hanno presentato una comedy di 6 episodi che mescola commedia all’italiana e crime. In Incastrati i due interpretano Salvo e Valentino, due tecnici che hanno una ditta di riparazioni di piccoli elettrodomestici. I due sono amici ma ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 dicembre 2021), insulla piattaforma streaming latv di: ladiè ufficiale.presentano la loroinsu(via social)Inil 1° gennaio una grandissima novità su: Incastrati, la primascritta, diretta e interpretata da Salvoe Valentino. I due attori e registi siciliani hanno presentato una comedy di 6 episodi che mescola commedia all’italiana e crime. In Incastrati i due interpretano Salvo e Valentino, due tecnici che hanno una ditta di riparazioni di piccoli elettrodomestici. I due sono amici ma ...

