Monteforte Irpino, furto in un ristorante: denunciato un uomo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Monteforte Irpino: i Carabinieri hanno denunciato un uomo che aveva rubato 400 euro dal registratore di cassa di un ristorante. furto aggravato: è questa l'accusa di cui dovrà rispondere un uomo di Monteforte Irpino, già noto alle Forze dell'Ordine, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Mercogliano. L'indagine prende spunto dalla denuncia di un furto perpetrato

