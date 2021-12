Mare Fuori 3 ci sarà, com’è finita la seconda stagione? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mare Fuori 3 ci sarà oppure no? La domanda ha ottenuto una risposta certa già con il finale della seconda stagione andato in scena ieri sera proprio su Rai2. Gli ascolti non sono stati esorbitanti ma sicuramente la serie ha saputo conquistare i suoi fan che non attendono la messa in onda sul piccolo schermo ma preferiscono fruire degli episodi in streaming su RaiPlay. La forza di Mare Fuori è proprio questa e permetterà ai ragazzi reclusi nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli di tornare per raccontare ancora le proprie storie. L’annuncio ufficiale di ieri sera con quel chiaro ‘Arrivederci alla prossima stagione’ ha trovato conferma anche nelle parole dell’ideatrice del progetto, Cristiana Farina. La mamma di Mare ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)3 cioppure no? La domanda ha ottenuto una risposta certa già con il finale dellaandato in scena ieri sera proprio su Rai2. Gli ascolti non sono stati esorbitanti ma sicuramente la serie ha saputo conquistare i suoi fan che non attendono la messa in onda sul piccolo schermo ma preferiscono fruire degli episodi in streaming su RaiPlay. La forza diè proprio questa e permetterà ai ragazzi reclusi nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli di tornare per raccontare ancora le proprie storie. L’annuncio ufficiale di ieri sera con quel chiaro ‘Arrivederci alla prossima’ ha trovato conferma anche nelle parole dell’ideatrice del progetto, Cristiana Farina. La mamma di...

