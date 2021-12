"Manuale della conquista certa", in un libro le strategie per sedurre un uomo (al 100%) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Che ci piaccia o no, dell'amore dobbiamo tenere a mente un'unica grande verità: prima o poi uno dei suoi mille volti farà capolino nella nostra vita, sconvolgendola e non lasciandoci scampo. Tanto vale allora farci trovare preparati. In questo simpatico Manuale le due autrici, rivolgendosi ad un pubblico prettamente femminile, si divertono infatti a mettere a nudo i comportamenti dell'uomo medio alle prese con una delle sfide che più mettono a dura prova i suoi virilissimi nervi da maschio alpha: la conquista di una donna. Con la giusta dose di ironia e umorismo, le scrittrici si lanciano in una classificazione dei vari tipi di conquistatori (o presunti tali) che non può che strappare un sorriso e qualche bella risata alle lettrici. Dal mammone troppo legato alle sottane dell'adorata madre per potersi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Che ci piaccia o no, dell'amore dobbiamo tenere a mente un'unica grande verità: prima o poi uno dei suoi mille volti farà capolino nella nostra vita, sconvolgendola e non lasciandoci scampo. Tanto vale allora farci trovare preparati. In questo simpaticole due autrici, rivolgendosi ad un pubblico prettamente femminile, si divertono infatti a mettere a nudo i comportamenti dell'medio alle prese con una delle sfide che più mettono a dura prova i suoi virilissimi nervi da maschio alpha: ladi una donna. Con la giusta dose di ironia e umorismo, le scrittrici si lanciano in una classificazione dei vari tipi ditori (o presunti tali) che non può che strappare un sorriso e qualche bella risata alle lettrici. Dal mammone troppo legato alle sottane dell'adorata madre per potersi ...

