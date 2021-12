La gonna più natalizia di tutte è quella in pelle rossa di Simona Ventura (Di giovedì 23 dicembre 2021) Simona Ventura è in pieno spirito natalizio con l’outfit pubblicato sul suo profilo Instagram, che si abbina perfettamente alle decorazioni dell’albero gigante alle sue spalle. Circondata da luci, palline e fiocchi, la conduttrice sfoggia un sorriso smagliante e un look audace e scintillante. La protagonista è una gonna midi in pelle rossa, assolutamente esplosiva. Il modello a tubino sottolinea le sue forme e le arriva fin sotto al ginocchio. L’effetto lucido contribuisce a rendere il tutto brillante e abbagliante, confermandolo come l’outfit da replicare per le feste. La gonna, firmata Elisabetta Franchi, è abbinata ad un blazer brillantinato nero e oro, altrettanto stupefacente. Il top è formato da una maglia aderente nera e una cintura applicata in vita, dello stesso colore. Ai ... Leggi su diredonna (Di giovedì 23 dicembre 2021)è in pieno spirito natalizio con l’outfit pubblicato sul suo profilo Instagram, che si abbina perfettamente alle decorazioni dell’albero gigante alle sue spalle. Circondata da luci, palline e fiocchi, la conduttrice sfoggia un sorriso smagliante e un look audace e scintillante. La protagonista è unamidi in, assolutamente esplosiva. Il modello a tubino sottolinea le sue forme e le arriva fin sotto al ginocchio. L’effetto lucido contribuisce a rendere il tutto brillante e abbagliante, confermandolo come l’outfit da replicare per le feste. La, firmata Elisabetta Franchi, è abbinata ad un blazer brillantinato nero e oro, altrettanto stupefacente. Il top è formato da una maglia aderente nera e una cintura applicata in vita, dello stesso colore. Ai ...

