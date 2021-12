Iva Zanicchi, chi è l’ex marito Antonio Ansoldi: “Non avrei mai dovuto sposarlo” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Italiana, classe 1940, Iva Zanicchi per le sue doti canore si è guadagnata presto il soprannome di Aquila di Ligonchio e nel tempo è riuscita a costruirsi anche una brillante carriera come personaggio televisivo. Amata da grandi e piccini, la cantante emiliana vanta alle sue spalle tanti successi personali ma anche un matrimonio finito con Antonio Ansoldi meglio noto con il nome di Tonino. Antonio Ansoldi è nato a Taranto nel 1934 e che suo padre era Giovanni Battista Ansoldi, noto imprenditore e produttore discografico italiano nonché fondatore della casa discografica Ri-Fi. Tonino è scomparso nel settembre del 2020 ed aveva due sorelle, Nicoletta e Chiara nate dal matrimonio fra sua madre Ines e Ansoldi (celebrato nel 1948). Per quanto riguarda invece la sfera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Italiana, classe 1940, Ivaper le sue doti canore si è guadagnata presto il soprannome di Aquila di Ligonchio e nel tempo è riuscita a costruirsi anche una brillante carriera come personaggio televisivo. Amata da grandi e piccini, la cantante emiliana vanta alle sue spalle tanti successi personali ma anche un matrimonio finito conmeglio noto con il nome di Tonino.è nato a Taranto nel 1934 e che suo padre era Giovanni Battista, noto imprenditore e produttore discografico italiano nonché fondatore della casa discografica Ri-Fi. Tonino è scomparso nel settembre del 2020 ed aveva due sorelle, Nicoletta e Chiara nate dal matrimonio fra sua madre Ines e(celebrato nel 1948). Per quanto riguarda invece la sfera ...

