Green pass valido sei mesi dal 1° febbraio, mascherine all'aperto, stretta sui ristoranti: le misure discusse in cabina di regia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è conclusa a Palazzo Chigi la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi in vista del consiglio dei ministri che dovrà dare via libera al decreto con le nuove misure contro il Covid, previsto alle 17 di oggi, 23 dicembre. Alla riunione, durata all'incirca due ore, erano presenti i capi delegazione della maggioranza di governo, il capo del Comitato tecnico-scientifico, Franco Locatelli, e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Secondo i dati dell'Iss, la diffusione della variante Omicron in Italia attualmente si attesta al 28,2 per cento. Tra le principali nuove misure per contrastare la quarta ondata della pandemia, viene introdotto l'obbligo di mascherina Ffp2 sia all'aperto sia negli ambienti chiusi, inclusi cinema, teatri e eventi sportivi, nonché su tutti i ...

