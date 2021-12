Giorgetti | ' Meno virologi in tv' Ma prima non dovrebbero parlare di scienza Salvini | Meloni e i negazionisti

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Giancarlonon ama ie del resto la Lega tutta non ha mai mostrato di amare troppo chi invita ai vaccini e alla responsabilità, viste le numerose e ripetute affermazioni ...

Freak_Nick_ : RT @globalistIT: Vuole togliere la parola agli unici che hanno diritto ad averla - globalistIT : Vuole togliere la parola agli unici che hanno diritto ad averla - Majden3 : RT @senzasinistra: @maxdantoni Ah ecco meno male, Perche' quando Giorgetti aveva parlato di questa ipotesi, per me nefasta e incostituziona… - Albe_Cortinovis : @HuffPostItalia Giorgetti è meno moderato di quanto si creda - PennyLa92941860 : @dottorbarbieri Se Giorgetti, che è un benchmark dellacazzata, dice questo allora occorre l'esatto contrario : più esperti e meno cautela.

Il leghista, nella riunione della cabina di regia, ha dichiarato che nel rispetto della libertà di espressione e delle regole sull'informazione, bisogna riflettere sul fatto che forse l'...Di un premier come, è un esempio ma neanche tanto, Giancarlo, il leghistapopulista che ci possa essere, il leghista moderato ed europeo. Cona Palazzo Chigi, appoggiato da ...Il Ministro dello Sviluppo Economico: "Inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione" ...Facciamo un po’ di fantapolitica. Con il leghista più moderato ed europeista vincerebbe l’Italia che ha bisogno di concretezza e decisioni ...