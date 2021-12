Esistono i fantasmi ? forse fai bene a crederci (Di giovedì 23 dicembre 2021) Esiste qualche prova legittima della presenza dei fantasmi? Sono reali o immaginari? L’aldilà è una grande incognita, così gli esseri umani per millenni hanno ideato storie di ciò che potrebbe accadere all’anima e al corpo dopo la morte. I fantasmi Esistono? – curiosauro.itPerché le persone credono nei fantasmi? Il pensiero di un aldilà è molto confortante. Cosa succede quando muori? Dove va il tuo corpo? Hai un‘anima che continua ad esistere su un altro piano dopo la morte fisica? Per molti, l’idea che l’anima continui è qualcosa di reale. I motivi per credere in questo possono essere di natura religiosa o psicologica: si è notato, infatti, che il pensiero di una vita dell’anima dopo la morte fa sentire meglio le persone. Secondo un sondaggio, il 42% degli americani crede nei fantasmi. Anche nel Regno ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Esiste qualche prova legittima della presenza dei? Sono reali o immaginari? L’aldilà è una grande incognita, così gli esseri umani per millenni hanno ideato storie di ciò che potrebbe accadere all’anima e al corpo dopo la morte. I? – curiosauro.itPerché le persone credono nei? Il pensiero di un aldilà è molto confortante. Cosa succede quando muori? Dove va il tuo corpo? Hai un‘anima che continua ad esistere su un altro piano dopo la morte fisica? Per molti, l’idea che l’anima continui è qualcosa di reale. I motivi per credere in questo possono essere di natura religiosa o psicologica: si è notato, infatti, che il pensiero di una vita dell’anima dopo la morte fa sentire meglio le persone. Secondo un sondaggio, il 42% degli americani crede nei. Anche nel Regno ...

Advertising

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Questi fantasmi. “Renzi si difende su Open: ‘I renziani non esistono’” (Domani, 16.12). Lui… - SimoneF76 : RT @ilTascabile: 'Quanto costa la povertà? Cosa ci succede quando cadiamo e non riusciamo ad alzarci?'. Un’intervista di Nicolò Porcelluzzi… - LucillaGiannot1 : RT @ilTascabile: 'Quanto costa la povertà? Cosa ci succede quando cadiamo e non riusciamo ad alzarci?'. Un’intervista di Nicolò Porcelluzzi… - BersaniLeda : RT @ilTascabile: 'Quanto costa la povertà? Cosa ci succede quando cadiamo e non riusciamo ad alzarci?'. Un’intervista di Nicolò Porcelluzzi… - marcedouardnabe : RT @zuzzusierattusi: #31GiorniDiOrrore 26 — Fantasmi a Roma (Antonio Pietrangeli, 1961). - Sor principe, glielo dica lei, per piacere: è… -